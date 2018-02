Expo toont originele Verhaeren-buste 28 februari 2018

02u37 0 Sint-Amands De originele Verhaeren-buste van de Franse kunstenaar René Pajot (1885-1966) wordt dé blikvanger van de nieuwe expo van het Emile Verhaerenmuseum in Sint-Amands. Ook de tentoonstelling 'De Seizoenen' opent op 4 maart de deuren.

"We kregen vorig jaar het aanbod om een imposante Verhaeren-buste aan te kopen bij een Parijse galerij. Het gaat om een buste van de Franse kunstenaar René Pajot, die het werk maakte in 1921. Op de buste werd ook een citaat uit het gedicht 'Le Vent' aangebracht. Maar met een vraagprijs van 4.000 euro lag de aankoop van deze unieke buste boven ons budget", zegt conservator van het Verhaerenmuseum Rik Hemmerijckx.





"We lanceerden daarom een oproep aan gulle gevers die ons een bijdrage wilden schenken. En die actie heeft gewerkt: we kregen heel wat positieve reacties en zijn er effectief in geslaagd om de buste aan te kopen. Het beeld werd intussen ook gerestaureerd, en vanaf 4 maart stellen we het trots tentoon aan het publiek."





'De Seizoenen'

"Meteen openen we die dag ook de nieuwe tentoonstelling 'De Seizoenen'. Zij zijn een overduidelijk thema in de poëzie van Emile Verhaeren, maar zijn ook erg aanwezig in het werk van Frieda Van Dun. Deze kunstenares creëerde speciaal voor deze tentoonstelling een hele reeks schilderijen, drukken en keramiek. We combineren haar kleurrijk en sprankelend werk met de poëzie van Verhaeren." (EDT)





De expo 'De Seizoenen' opent op zondag 4 maart om 11 uur, en loopt tot 3 juni in het Emile Verhaerenmuseum, E. Verhaerenstr. 71 in Sint-Amands.





www.emileverhaeren.be