Dochter overweldigd door steun voor benefiet papa 27 augustus 2018

02u26 0 Sint-Amands Hartverwarmend, zo noemt dochter Flore de benefiet die zaterdag in Sint-Amands werd georganiseerd voor haar papa Luc De Decker. Hij raakte in maart zwaargewond bij een arbeidsongeval en ligt nog steeds in het ziekenhuis.

"Papa is erg gekend in Sint-Amands, hij stond altijd klaar om iedereen te helpen. We vermoedden dus wel dat er wat volk zou zijn op de benefiet, maar we zijn helemaal overweldigd door de aanwezigheid van zóveel mensen die hem kwamen steunen", zegt Flore, die de benefiet organiseerde met haar broer Sebe en een groep vrienden en familieleden. "Ik ging papa in de namiddag nog bezoeken, en we kregen foto's en filmpjes toegestuurd vanop de benefiet zodat hij mee kon volgen. Papa reageerde heel emotioneel, hij is iedereen enorm dankbaar. We waren ook wat bang voor het voorspelde minder goede weer -heel wat activiteiten vonden buiten plaats- maar het is gelukkig droog gebleven. De opbrengst is nog niet bekend, we moeten de komende dagen de rekening nog maken." Met de opbrengst van de benefiet willen Flore en Sebe het huis van Luc verder afwerken.





"Papa was volop zijn woning aan het verbouwen. Als bouwvakker deed hij zo veel mogelijk zelf, maar door zijn ongeval ligt alles nu stil. Hij zal de werken ook niet meer zelf aankunnen, waardoor de kosten meteen een pak groter worden. Afhankelijk van hoe goed papa revalideert, zullen er ook aanpassingen aan zijn huis nodig zijn." (EDT)