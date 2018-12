Dertig kilometer te snel in bebouwde kom TVDZM

11 december 2018

Bij een snelheidscontrole Langs de Meir in Sint-Amands heeft de politie van Klein-Brabant een snelheidsduivel betrapt. De man reed er maar liefst dertig kilometer per uur te snel. Op de Meir telt er een snelheidsbeperking van vijftig kilometer per uur. In totaal werden er 289 auto’s gecontroleerd. Naast de hardrijder werden er nog 37 anderen geflitst. Ook in de Pandgatheide stond de politie te flitsen. Hier telt er een maximum toegelaten snelheid van zeventig kilometer per uur. Van 154 autobestuurders, werden er tien geflitst. “De hoogst gemeten snelheid hier bedroeg 89 kilometer per uur”, luidt het nog bij de politiezone. Alle 48 geflitst autobestuurders mogen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus verwachten.