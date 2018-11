Cuvée Verhaeren nu ook in kaasvorm Els Dalemans

15 november 2018

Sint-Amands is een streekproduct rijker. Mascha De Wolf van Cheesy Dream en Liesbeth De Keersmaecker van De Meester-Brouwer slaan de handen in elkaar, met als resultaat twee nieuwe kazen gebaseerd op de Cuvée Verhaeren-bieren.

“De Cuvée Verhaeren Amber bestaat sinds 2016 -het feestjaar rond schrijver Emile Verhaeren- en de Cuvée Verhaeren Blond kwam erbij begin 2018. Wij wilden graag wat meer experimenteren met onze bieren, en Mascha sprong meteen mee op de kar. Zij richtte drie jaar geleden Cheesy Dream op en focust zich op echte kaasspecialiteiten. Het is leuk om binnen je eigen dorp zo fijn te kunnen samenwerken”, zegt De Keersmaecker. “Ik ben heel tevreden met het resultaat, omdat het bier heerlijk naar voor komt in de twee gele kazen. Bij de Amber proef je de kandij en komt ook de smaak van de gist duidelijk door, bij de Blonde variant komt het frisse, de citrus en de hoppigheid van het bier naar voor.”

De Cuvée Verhaeren-kazen liggen dit weekend al ‘te kijk’ tijdens de openproefdagen van de overdekte versmarkt Puur Smaak in Sint-Amands, klanten kunnen daar ook al bestellingen plaatsen. “Ik heb nog een tweetal weken affineerwerk -de kazen draaien, wassen, ze op de juiste temperatuur houden- voor ze klaar zijn voor consumptie. Tegen begin december moet het lukken, mooi op tijd voor de feestdagen”, zegt De Wolf. “Ik kende Cuvée Verhaeren al heel goed: voor mijn foodtruck kies ik jaarlijks één of twee bieren uit om standaard met mijn kazen te combineren. Daar was ook de Cuvée bij. Mensen linken kaas nog al te vaak aan wijn, terwijl bier er ook perféct bij past. Nog belangrijk voor de liefhebbers van mijn eigen Emile Verhaerenkaasje: ook deze romige brie blijft in het assortiment!”