Cuvée Verhaeren krijgt er een blondje bij 16 februari 2018

02u31 0 Sint-Amands De Cuvée Verhaeren-familie breidt uit: naast de Cuvée Verhaeren Amber brouwt De Meester-Brouwer nu ook een Cuvée Verhaeren Blond. Het feestbier werd in 2016 gebrouwen naar aanleiding van het Verhaerenjaar, maar kende zo'n succes dat het bleef bestaan en nu bij lokale handelaars en horecazaken te koop is.

"Het werd stilaan tijd om onze familie uit te breiden, en dat doen we met een blondje", lacht Liesbeth De Keersmaecker van De Meester-Brouwer. "De Cuvée Verhaeren Blond is, net als het amberbier, gebrouwen volgens de brouwmethodes die gebruikt werden bij de oude Belgische biersoorten uit de tijd van Verhaeren. We geven ons bier meer tijd, blijven heel bewust weg van de snelle commerciële productie, en kiezen voor de beste ingrediënten. Zo krijgen we opnieuw een heel vol bier, met veel smaak en aroma. Onze nieuwkomer past iets beter bij de zomer en perfect bij onze Klein-Brabantse streekgerechten met paling of asperges. De Cuvée Verhaeren moet sowieso dé aanvulling worden bij die lokale producten waar mensen weer vaker naar op zoek gaan. Men wil weer de herkomst weten van wat er op het bord ligt of in het glas zit, en voor die kwaliteit iets meer betalen. Die visie is ook net waar wij mee voor staan."





Proeven tijdens kermis

Proeven van de nieuwe Cuvée Verhaeren Blond kan op Sint-Amands kermis, tijdens het paasweekend, telkens vanaf 15 uur. Daarna is het bier overal te koop/drinken waar de Cuvée Verhaeren Amber al wordt aangeboden. (EDT)