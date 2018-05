Culinair buffet 25 mei 2018

Een culinair buffet voor minimum 250 personen waarbij minstens 25 gerechten geserveerd worden, klaargemaakt door Sint-Amandse koks afkomstig uit 25 verschillende landen. Die stevige uitdaging nam Maria Illegems van Markant aan.





"We schakelden de hulp in van andere verenigingen en iedereen kende wel iémand afkomstig uit een ander land. Ik trok van gezin tot gezin met de vraag om ons te laten kennismaken met hun 'culinair erfgoed'. Het was enorm boeiend om zoveel nieuwe mensen te leren kennen en hun vaak bijzondere verhalen te horen. Deelnemen aan het culinair buffet in De Nestel kan van 17-21 uur, voor 5 euro krijg je een eetkaart voor vijf zelfgekozen proevertjes. Vooraf inschrijven is niet nodig.





