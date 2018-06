Conservator Verhaerenmuseum wordt ridder 21 juni 2018

Rik Hemmerijckx, conservator van het Emile Verhaerenmuseum in Sint-Amands, mag zich voortaan ridder noemen. Hemmerijckx kreeg een ereteken van de Franse regering. De Franse minister van Nationale Opvoeding hem heeft benoemd tot 'Chevalier in de Orde van de Palmes académiques'. "Een bekroning voor Riks inzet voor de kunsten en voor Emile Verhaeren. De ceremonie zelf vindt plaats op 26 juni in de Franse ambassade in Brussel", zegt Guido Peleman, de voorzitter van het Emile Verhaeren Genootschap.





(EDT)