Boerinneke start met nieuwbouw CHOCOPASTABEDRIJF INVESTEERT 5 MILJOEN EURO ELS DALEMANS

06 februari 2018

02u42 0 Sint-Amands 5 miljoen euro, dat is de indrukwekkende investering van het bekende chocopastabedrijf Boerinneke in een nieuwbouw- en verbouwingsproject in Sint-Amands. "Na een hele administratieve rompslomp kunnen we eindelijk groeien, we blijven heel bewust in de gemeente die al 60 jaar onze thuis is", zeggen Paul-Henri Verhelst en Hans Van Weyenberg.

Van een klassieke eerstesteenlegging was maandag geen sprake. Op de site van het Boerinneke in de Kuitegemstraat in Sint-Amands werden de grote middelen ingezet om de eerste steunpilaren van de nieuwbouw op hun plaats te zetten. "We gaan voor een gebouw met een oppervlakte van 1.400 vierkante meter, dat plaats zal bieden aan onze productie- en verpakkingslijnen. We hopen deze zomer te kunnen verhuizen, zodat de aannemer meteen kan starten met de verbouwingswerken aan het bestaande gebouw. Die tweede fase wordt een iets grotere uitdaging, omdat we nu nog volledig gescheiden kunnen bouwen én produceren. Volgend jaar wordt het puzzelen, en er ondertussen voor zorgen dat de chocopasta van de band blijft rollen", zegt het duo.





"Deze uitbreiding komt er niet zomaar. Al sinds 2005 werd onderzocht of een uitbreiding mogelijk is. Het huidige gebouw is fel verouderd en te klein geworden. Maar het bedrijf lag zonevreemd, met enkel landbouwgrond rondom. De opmaak van een plan 'Zonevreemde Bedrijven' bracht uiteindelijk dé oplossing, anders hadden we moeten uitwijken naar een andere locatie. Zelf wilden we maar al te graag in Sint-Amands blijven, de Scheldegemeente is al decennialang onze thuis en we zijn hier één van de oudste bedrijven."





Melkventer

't Boerinneke ontstond in 1955, toen Clement Veyt de zaak opstartte als melkventer. Tien jaar later lanceerde hij ook zijn eerste chocopasta onder de naam 't Boerinneke. Sinds enkele jaren staat zijn kleinzoon Hans Van Weyenberg als derde generatie aan het roer van de familiezaak, samen met Paul-Henri Verhelst. "Het bedrijf kende de voorbije vijf jaar een enorme groei, met een verdubbeling van onze omzet. Ongeveer de helft van onze productie bestaat uit onze eigen chocopasta, dagelijks goed voor zo'n 25.000 potten. Daarnaast produceren we ook voor externe partners, zoals bijvoorbeeld de Oxfam-producten, en leveren we vullingen die bijvoorbeeld in koekjes worden verwerkt. Boerinneke exporteert binnen Europa, maar ook naar Amerika, het Midden Oosten en Azië. Met zoveel grote, internationale klanten moeten we zelf ook moderniseren om bij te blijven. We willen geen kansen aan ons voorbij zien gaan omdat we te lang hebben gewacht. Deze uitbreiding zal op termijn meer jobs creëren, maar de investering zal er vooral voor zorgen dat het bedrijf weer helemaal mee is en onze 28 huidige werknemers hier nog jarenlang aan de slag kunnen blijven."