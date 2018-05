Bijna 250 jaar oud, maar hipper dan hip KONINKLIJKE HARMONIE SINTE-CECILIA VOERT VERJONGINGSKUUR DOOR ELS DALEMANS

01 juni 2018

02u40 0 Sint-Amands Bijna 250 jaar oud is ze ondertussen, en heel even kwam de toekomst van de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia op de helling te staan. Maar d'Harmonie ging voor een verjongingskuur, mét resultaat: "We concerteren voor het eerst twee dagen op rij", zegt een fiere ondervoorzitter Eddy Croes.

"De Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia werd gesticht in 1772, in 2022 zullen we dus 250 jaar bestaan. Decennialang werkten we zoals elke fanfare in ieder dorp: met dezelfde klassiekers op het repertorium, vele lange en weinig concrete vergaderingen, ... Onze werking zat in het slop, de toekomst kwam stilaan in gevaar. We hadden twee opties: stilletjes uitdoven of stappen ondernemen om de vereniging nieuw leven in te blazen", zegt Croes.





Modern repertorium

"Verandering stuit altijd op wat weerstand, maar voldoende mensen beseften dat deze ommezwaai nodig was. Als eerste stap trokken we het niveau op, met de uitbouw van het vernieuwde harmonie-orkest 'Cecilia's Symphonic Band'. Dat telt nu 50 muzikanten, zij combineren de klassiekers met een modern repertorium dat zowel het publiek als de muzikanten zelf meer aanspreekt. Het niveau mag ook weer niet té hoog liggen, dan schrik je mensen af. De onderlinge vriendschapsband en de groepssfeer blijven het allerbelangrijkste. Dat evenwicht proberen we goed te bewaren. We pasten ook onze bestuursstructuur aan: voortaan werken we met verschillende teams die heel concreet werken rond muziek, opleidingen, logistiek, evenementen... Zo vinden we ook vrijwillige medewerkers die niet mee muziek maken, maar bijvoorbeeld wel graag hun schouders zetten onder de organisatie van een concert", klinkt het. "Om meer jongeren aan te trekken, starten we in september met een muziekopleiding in samenwerking met de muziekacademie van Bornem. Er komt een filiaal in Sint-Amands, van daaruit kunnen leerlingen doorstromen naar d'Harmonie. We mikken zeker niet alleen op kinderen, ook wie al wat ouder is maar altijd al graag een instrument wou leren bespelen, is meer dan welkom."





"Het harde werk van de voorbije 24 maanden loont. We organiseren dit weekend voor het eerst een concertreeks. Vorig jaar was het enige concert volledig uitverkocht, daarom gaan we nu voor twee dagen. Ook nu weer combineren we klassiekers zoals 'La Gazza Ladra' met 'Kuifje: de Zonnetempel', en musical- en filmmuziek uit The Mask of Zorro en het mooie Skyfall. We zijn er nog niet helemaal, maar één ding is zeker: met onze 250ste verjaardag in zicht staat d'Harmonie er weer."





d'Harmonie speelt op 2 juni om 20 uur en op 3 juni om 15 uur in GC De Nestel. Meer informatie en tickets te vinden via:





www.dharmonie-vzw.be.