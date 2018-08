38-jarige arbeider overlijdt na arbeidsongeval 31 augustus 2018

02u26 0 Sint-Amands De hulpdiensten werden gisteren omstreeks 6u30 massaal opgeroepen naar Van Linden BVBA langs de Provincialeweg in Sint-Amands. Een aannemer gespecialiseerd in het ter plaatse gieten van betonkelders voor woningen, industrie en landbouw.

"Arbeiders waren bezig met het laden van de oplegger van een vrachtwagen met een kraanarm. Daarbij ging het plotseling mis", luidt het bij de lokale politiezone Klein-Brabant. "De vrachtwagen kantelde en het slachtoffer kwam onder de kraanarm van de vrachtwagen terecht."





Politie, brandweer en de medische diensten waaronder een MUG-team kwamen ter plaatse. De brandweer moest het 38-jarige slachtoffer bevrijden vanonder de kraanarm. Jammer genoeg kwam alle hulp te laat. "Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen." De Mechelse afdeling van het Antwerpse parket werd ingelicht. De politie stelde een perimeter in. Het labo en de wetsgeneesheer kwamen ter plaatse. Ook de dienst Toezicht en Welzijn op het Werk werd erbij gehaald om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Naar alle waarschijnlijkheid was er een probleem met de stabiliteit van de vrachtwagen. Mogelijk waren de stabilisatie-armen van de vrachtwagen niet of niet voldoende uitgeschoven. Tijdens de vaststellingen was het bedrijf gesloten. De collega's van de man werden opgevangen door de dienst slachtofferhulp van de politie. Bij het bedrijf reageerde men gisteren erg aangeslagen en wilden ze liever niet te diep ingaan op het incident. "Het is erg voor de collega's en zijn familie", reageerde de zaakvoerder kort. (TVDZM)