23-jarige verkracht op veldweg 27 april 2018

Sint-Amands Politie en parket zijn op zoek naar de dader van een verkrachting in Sint-Amands. Een 23-jarige vrouw werd vorige week van haar fiets gesleurd en aangerand op een veldweg tussen Smissen en de Oude Heirbaan, niet ver van de N17.

"De jonge vrouw was vorige week donderdag rond 23 uur met de fiets onderweg naar huis, nadat ze iets was gaan drinken met een vriendin. Net voor de veldweg splitsten de vriendinnen zich op, omdat ze elk een andere richting uit moesten", zegt Nele Poelmans van het Antwerpse parket, afdeling Mechelen. "Toen de vrouw alleen op het onverlichte veldbaantje reed, werd ze plots klemgereden door een wagen. Een man sprong uit het voertuig, duwde het slachtoffer van haar fiets en randde haar aan. Uiteindelijk is de man gestopt en razendsnel weer met zijn wagen vertrokken. Daarop ging slachtoffer op zoek naar hulp en werd de politie verwittigd."





Het slachtoffer is zwaar onder de indruk, van de dader ontbreekt elk spoor. "Het onderzoek is volop aan de gang, maar voorlopig werd nog niemand aangehouden. In de buurt heeft ook niemand iets verdacht gezien of gehoord. We willen zeker geen paniek zaaien, maar raden iedereen wel aan om extra voorzichtig te zijn wanneer je in de buurt onderweg bent."





Wie informatie heeft, kan terecht bij de lokale politie Klein-Brabant: 03/293.22.22. (EDT)