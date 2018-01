19-jarige randde buurjongens van 4 en 10 aan 02u54 0 Sint-Amands Een negentienjarige uit Willebroek moest zich gisteren verantwoorden voor aanranding en verkrachting. De slachtoffertjes waren zijn buurjongens. Op het moment van de feiten waren die vier en tien jaar oud.

Openbaar aanklager Lieselotte Claessens tilde bijzonder zwaar aan de feiten. "De beklaagde maakte misbruik van jonge kinderen en van een vertrouwenspositie die hij als buurjongen én vriend van de oudste broer van de slachtoffers had opgebouwd bij de ouders", zegt aanklager Claessens. Er werd een celstraf van vijf jaar gevorderd.





Speelgoed beloofd

De slachtoffertjes waren nog erg jong. De jongste was vier jaar oud. Dankzij hem kwamen de feiten aan het licht. "Terwijl de jongen in de zetel zat met zijn vader kwam het verhaal naar boven. De jonge vertelde dat hij naakt gefotografeerd werd door de beklaagde en zijn penis moest vasthouden", vertelt Claessens nog. "De jongen werd speelgoed beloofd in ruil voor stilzwijgen."





Via audiovisuele verhoren kwam er meer aan het licht. Ook de tienjarige broer van de vierjarige zou aangerand en zelfs verkracht zijn. "Hij werd verplicht om de beklaagde oraal te bevredigen", ging de aanklager voort.





Autisme

De verdediging betwistte de verkrachting, de andere feiten heeft de beklaagde toegegeven. "Kon ik de tijd terugdraaien, ik zou het meteen doen", zei de negentienjarige op de zitting. Zijn raadsman vroeg gisteren een probatie-opschorting. "Mijn cliënt heeft een autisme spectrum stoornis. Het spreekt de feiten niet goed, maar het kan ze kaderen. Hij beseft de gevolgen van zijn daden niet", vertelde de strafpleiter. "Natuurlijk spreekt het de feiten niet goed. Dit had nooit mogen gebeuren."





De moeder van de slachtoffers kwam zich burgerlijke partij stellen. Net zoals de twee jongetjes en de oudere broer. "De oudere broer voelt zich verantwoordelijk omdat hij de beklaagde binnengebracht heeft in de woning", zei de raadsvrouw van de familie. In totaal is een schadevergoeding gevraagd van ruim 16.500 euro. Het vonnis van de Mechelse correctionele rechtbank volgt op 1 februari. (TVDZM)