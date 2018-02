15 maanden cel voor kus op de mond en hand in broek 02 februari 2018

02u54 0 Sint-Amands Een 57-jarige man uit Dendermonde heeft gisteren een effectieve celstraf gekregen van vijftien maanden. De vijftiger stond in Mechelen terecht voor deaanranding van een zeventienjarige jobstudente.

De beklaagde viel een zeventienjarig jobstudente uit Londerzeel lastig. Zij werkte samen met de vijftiger in de cafetaria van een rusthuis in Lippelo. Kort voor sluitingstijd sloot hij de gordijnen en de deur van het cafetaria. Hij vroeg het meisje om een knuffel, maar toen zij wilde ontsnappen, zoende hij haar op de mond. Even daarvoor had hij haar al twee keer betast aan de poep. "Een keer is hij zelfs met de hand in de broek van het slachtoffer gegaan", zei het parket bij de behandeling voor de correctionele rechtbank.





De vijftiger is ontslagen en bracht al een tijdje door in voorhechtenis. Hij is eerder al twee keer veroordeeld voor verkrachting. De beklaagde heeft de jongste feiten volledig betwist. De rechter gaf hem toch vijftien maande celstraf en heeft de beklaagde bovendien voor vijf jaar uit zijn burgerrechten ontzet. (TVDZM)