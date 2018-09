1.246 km met handbike in 4 weken NIEUWE UITDAGING VOOR SINT-AMANDSENAAR MET SPIERZIEKTE ELS DALEMANS

05 september 2018

02u37 0 Sint-Amands Geen jaar gaat er voorbij zonder een nieuwe uitdaging voor Frank Van Linden. De Sint-Amandsenaar, die lijdt aan de spierziekte 'Ataxie Van Friedreich', vertrekt vandaag met zijn handbike richting Zuid-Frankrijk. "Ik wil in 4 weken tijd 1.246 kilometer afleggen. Een ontsteking maakt het nu even moeilijk, maar opgeven is niet mijn ding", klinkt het.

Hij reed de Dodentocht uit, bedwong de Mont Ventoux en de Muur, legde de volle 2.211 km naar Compostela af met zijn handbike, peddelde van de bron van de Schelde in Frankrijk 222 kilometer ver tot in Mariekerke, bedwong in 4 dagen tijd de 4 cols van de 'Marmotte' en legde vorig jaar nog de route van de Elfstedentocht in Friesland af met zijn eigen aangepaste watertrapper. Bij thuiskomst van elk avontuur verklaarde Van Linden al meermaals dat het écht wel de allerlaatste uitdaging is geweest. Maar de koffers voor alweer een nieuw avontuur zijn gepakt, en vandaag begint de Sint-Amandsenaar met zijn handbike aan een vier weken durende tocht naar Quillan in Frankrijk.





65 kilometer per dag

"Ik reis samen met Jelle Veyt, een avonturier die op elk continent de hoogste berg beklimt. De weg ernaartoe legt hij steeds op eigen kracht af, met de fiets en de roeiboot. Jelle wil dit keer met de fiets van Oostende naar Lissabon, en ik leg deel één van die tocht nu mee af. Als alles goed gaat, volgt in maart 2019 deel twee. Maar we zullen al beginnen met die eerste 1.246 kilometer", klinkt het. "We gaan voor 65 kilometer per dag, 6 dagen op 7. Als alles goed gaat, zijn we eind september op onze bestemming. Ik heb de voorbije weken hard getraind, maar kamp nu net met een ontsteking aan mijn arm. Dit komt wel héél ongelegen, hopelijk zorgt de antibiotica snel voor beterschap."





Bestelwagen met bed

"Om onderweg comfortabeler te kunnen slapen, bouwde ik met de hulp van een heleboel vrienden een bestelwagen om zodat er een bed en toilet in past. In het verleden sliep ik steeds in een tent, maar toen kon ik 's nachts te weinig recupereren. Nu heb ik een volwaardig bed, wat voor een betere nachtrust én dus betere prestaties overdag moet zorgen. Vrienden wisselen elkaar af om ons vier weken lang met dat busje te volgen." Van Linden heeft er duidelijk zin in. "Ik wéét dat ik elk jaar na alweer een zware tocht zeg dat het de laatste uitdaging is geweest. Maar er blijven alsmaar nieuwe, fijne plannen op mijn pad komen die ik wil proberen realiseren. Bovendien moet ik sporten om minder snel achteruit te gaan, en het is makkelijker om naar een doel toe te trainen."





Het boek dat Frank Van Linden schreef over zijn avonturen, is dit najaar klaar. Bestellen kan via de website http://frank.hetkan.be