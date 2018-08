"Tijd om iets terug te doen voor papa" FAMILIE EN VRIENDEN ORGANISEREN BENEFIET VOOR ZWAARGEWONDE LUC DE DECKER ELS DALEMANS

21 augustus 2018

02u35 0 Sint-Amands De Nestel is nu zaterdag het decor voor een bijzonder evenement. Familie en vrienden organiseren er een benefiet voor Luc De Decker, die in maart zwaargewond raakte bij een arbeidsongeval. "Papa stond altijd voor iedereen klaar. Nu kunnen wij iets terugdoen voor hem", zeggen Flore en Sebe De Decker.

"Papa kwam in maart zwaar ten val op een werf: hij viel vier meter naar beneden en kwam op zijn hoofd terecht. Hij was er heel erg aan toe, we wisten niet of hij het zou halen. Na twee weken ontwaakte hij uit coma, en hij herkende ons meteen. Dat was een enorme opluchting", vertelt Flore. "Maar verder waren de gevolgen van de zware val erg groot. Papa kan niets meer, moet alles opnieuw leren. Hiervoor moet hij naar een revalidatiecentrum, maar vijf maanden na de zware val staat hij nog steeds op de wachtlijst. En dat frustreert papa enorm: hij wil weer beter worden, zijn schouders kunnen zetten onder zijn herstel. Papa is altijd enorm sterk en sportief geweest, dat heeft hem wellicht ook gered na zijn val. Maar nu is het natuurlijk zwaar: in het ziekenhuis kan hij alleen maar liggen wachten. Wij bezoeken hem elke dag en houden er samen de moed in."





Kinderanimatie en tombola

Bovenop die bezoekjes én hun studies plant de tweeling nu ook nog een benefiet. "We kregen de voorbije maanden heel wat vragen van mensen die iéts wilden doen om papa te helpen. Zo is dit idee ontstaan, en ondertussen werken we met een toffe ploeg al enkele weken aan de voorbereidingen. We plannen kineranimatie, optredens, volleybal en kubb, serveren allerlei lekkers en kregen prachtige prijzen voor onze tombola. We zijn nu al onder de indruk van alle hulp en fijne reacties. Papa is dan ook erg gekend in Sint-Amands, hij stond altijd klaar om iedereen te helpen. Dat zoveel anderen nu ook hun hart tonen, doet deugd." Luc zal zelf niet aanwezig zijn op het evenement. "Hij is enorm snel vermoeid en kan nog niet veel drukte aan. Daarom zoeken we iemand die op de benefiet kan filmen zodat wij de montage aan papa kunnen tonen. We zijn er zeker van dat dit hem een enorme boost zou geven, iets waar hij zich op moeilijke momenten aan kan optrekken. Hij weet dat we dit organiseren, en werd heel erg stil toen we het hem vertelden. Het greep hem duidelijk aan dat we dit doen."Met de opbrengst van de benefiet willen Flore en Sebe het huis van Luc verder afwerken. "Papa was volop zijn woning aan het verbouwen. Als bouwvakker deed hij zo veel mogelijk zelf, maar door zijn ongeval ligt alles nu stil. Hij zal de werken ook niet meer zelf aankunnen, waardoor de kosten meteen een pak groter worden. Afhankelijk van hoe goed papa revalideert, zullen er ook aanpassingen aan zijn huis nodig zijn."





Het evenement gaat nu zaterdag vanaf 14 uur door in GC De Nestel in Sint-Amands. Alle info via Facebook: Benefiet Event Luc De Decker. Wie wil filmen, kan dit ook melden via FB.