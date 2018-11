“Ook ik denk soms aan stoppen: het respect is zoek” Kinderanimator 'Doubie' begrijpt reactie van Stijn Meuris na incident op school Els Dalemans

15 november 2018

19u28 4 Sint-Amands 23 jaar al staat hij tijdens kindershows op het podium als ‘clown Doubie’, en de laatste jaren zag hij zijn jonge publiek enorm veranderen. Net daarom begrijpt Sint-Amandsenaar Bart Meskens de reactie van Stijn Meuris, die in aanvaring kwam met een scholier tijdens zijn voorstelling. “Meuris wil nu geen schoolvoorstellingen meer doen, ikzelf heb ook al vaak gedacht om met de kindershows te stoppen.”

“Er is niets mooier dan een zaal vol kinderen meekrijgen in de magie van het moment. Wanneer ik vroeger een kindershow deed, was dat steeds een familiegebeuren. Vader, moeder en de kleintjes zaten samen aan één tafel in de zaal, en iedereen deed mee. Maar in plaats van kinderanimator ben ik - zeker de laatste 2 à 3 jaar - een soort van kinderopvangdienst geworden. De kinderen zitten vooraan, de ouders gaan achteraan iets drinken of wandelen gewoon de deur uit! Op zo’n moment is er geen controle meer, en begint er altijd wel eentje grof te doen”, zegt Meskens.

“Door de jaren heen is mijn show geëvolueerd en gemoderniseerd, maar de basis is gebleven. De kinderen daarentegen zijn veel mondiger geworden, heviger en een pak minder snel tevreden. Ze zijn zoveel gewend dat ze grofweg aan mij vragen ‘wanneer we eindelijk iets leuk gaan doen’. Ze stampen op mijn voeten, schelden, duwen of slaan... Ik laat bepaalde onderdelen van mijn animatie bewust weg. Zo speel ik niet meer de onhandige clown die bijvoorbeeld struikelt over zijn eigen voeten. Op dat moment verdwijnt bij sommige kinderen metéén alle respect.”

Meskens moest nog geen show stopzetten, wél al enkele malen onderbreken. “Het is altijd een moeilijke keuze, want wanneer je iemand gaat corrigeren, heeft dit vaak gevolgen voor de sfeer van de verdere show. Maar ik heb het gehad met de arrogantie en verwijten van sommige kinderen. Meestal neem ik hen bij de arm en spreek ik ze kordaat toe. Daarna zet ik hen aan de kant of bij hun ouders, die mij vaak nog verbaasd aankijken. Nochtans zijn het zij die hun kinderen manieren moeten aanleren, dit niet mogen laten gebeuren. Toen één jongen een stoeltje stukmaakte - nadat ik méérmaals had gevraagd om ermee te stoppen - vroeg ik aan zijn vader wie dit zou vergoeden. De man antwoordde droog: “Wij hebben al betaald om hier te zijn.”

“Ook in scholen zie ik hetzelfde gebeuren. Daar heb ik mijn lesje geleerd, en vraag ik steeds om voldoende leerkrachten die toezicht houden. Ik kan onmogelijk in mijn eentje 200 schoolkinderen kalm houden zonder toezicht van een juf. En ja: ik overweeg stilaan om zelfs helemaal te stoppen met kindershows. Er zijn al enkele opdrachten die ik weiger, omdat het op die locaties in het verleden altijd weer fout liep. Minder shows staat gelijk aan minder inkomen, maar er zijn grenzen. Er zijn heel veel brave, toffe kinderen, maar het evenwicht is zoek. En de oorzaak van het probleem kan ik niet aanpakken: dat moeten de ouders zélf doen.”