"Mijn kunst in New York, wat een eer" FAMILIE EN VRIENDEN MET DANNY SELLESLAGH NAAR OPENING EXPO ELS DALEMANS

09 februari 2018

02u55 106 Sint-Amands Danny Selleslagh uit Oppuurs heeft al heel wat tentoonstellingen op zijn palmares. Maar toen een uitnodiging uit New York in de bus viel, was de kunstenaar danig onder de indruk. "Ik wil dit avontuur graag delen met familie en vrienden, en vroeg hen mee. Ik zal mijn expo niet alleen moeten openen: we trekken al met meer dan twintig mensen naar de Verenigde Staten."

"Ik schilder al decennialang, en stelde niet enkel in Belgie tentoon maar ook al in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, ... Het is dààr, in Oxford, dat een kunstverzamelaar één van mijn werken heeft gekocht. Hij bleef me volgen en nodigde me ondertussen al twee jaar geleden uit om een solotentoonstelling te organiseren in New York. Heel eerlijk: wat je voelt op het moment waarop je die vraag krijgt, is onbeschrijflijk", zegt Selleslagh.





"New York is een magische wereldstad, die bij iedereen tot de verbeelding spreekt. Ik vond het een hele eer om deze uitnodiging te krijgen. Ik ben al jaren aan de weg aan het timmeren, en plots gebeurt het dan! Natuurlijk ga je iets later ook weer realistisch nadenken: hoe gaan we dit organiseren? Wat is er allemaal nodig en wat gaat dat ons kosten? (lacht). Maar zo'n unieke kans kon ik niet laten voorbijgaan."





"Ik moest twee jaar op mijn beurt wachten, maar zo had ik voldoende tijd om een hele reeks nieuwe werken te schilderen. Ik voelde geen druk om het creëren nu anders aan te pakken, ik heb mijn eigen stijl en ben net daarom ook geselecteerd. Ik maakte een reeks van 35 schilderijen, waarvan ik er uiteindelijk 24 heb uitgekozen voor deze expo. We timmerden een grote kist waarin ze allemaal verscheept konden worden, ze zijn nu de boot op en komen na een reis van drie weken aan in New York. Onze reis verloopt hopelijk heel wat sneller", lacht Selleslagh.





Samen vliegen

En met 'onze' reis doelt de kunstenaar op die van intussen al meer dan twintig familieleden, vrienden en collega's. "Ik ben zelf al één keer in New York geweest en ik vind de stad fantastisch. Toen al zei ik tegen mijn vrouw: 'hier komen we nog terug'. Maar nog liever dan alleen te reizen, wilde ik dit avontuur graag delen met de mensen rondom mij. Dat samen reizen en niet in je eentje die grote metropool moeten verkennen, was voor velen toch de 'trigger' om ja te zeggen. We stappen op maandag 2 april samen op het vliegtuig, en openen op woensdag 4 april de tentoonstelling."





"Ik heb weet van enkele kunstliefhebbers in New York waar mijn werk aan de muur hangt. Hen wil ik graag uitnodigen en persoonlijk ontmoeten", vervolgt Selleslagh. "Na de opening loopt de expo drie weken, en blijven wij nog enkele dagen om New York te verkennen. Wie weet wordt mijn werk ook hier weer opgepikt door een liefhebber, en kunnen we binnenkort onze volgende groepsreis plannen."





Danny stelt tentoon van 4 tot 24 april in galerij Artifact, 84 Orchard Street, New York.