"Hopelijk brengt autopsie antwoorden" POLITIEHOND STERFT BIJ SPEURACTIE NA BOB-CONTROLE KRISTOF DE CNODDER

12 juni 2018

02u55 0 Sint-Amands Bij een BOB-controle in Schilde is afgelopen weekend een politiehond gestorven. De tienjarige teef Hmani overleefde een speuractie naar een gevluchte automobilist niet. Baasje Ellen Callaert is er het hart van in. "Ik zit nog met zo veel vragen. Hopelijk brengt de autopsie antwoorden", zegt de politieagente uit Oppuurs.

Een doordeweekse alcoholcontrole door de politie Voorkempen kende vrijdagnacht een dramatische afloop. Hmani - een speurhond van de federale politie - stierf midden in de actie. "Hmani en baasje Ellen werden door ons opgeroepen nadat een automobilist te voet wegvluchtte van de controle", legt politiewoordvoerster Evelyn Tiebos uit. "Onze eigen patrouillehond Tjerko was weliswaar ter plaatse, maar hij is niet specifiek opgeleid om voortvluchtigen te zoeken. Vandaar vroegen we federale bijstand. Na een tijdje was speurhond Hmani echter zelf niet meer te vinden in de bosrijke omgeving. Enkele uren later werd Hmani jammer genoegd dood teruggevonden."





Hmani's overlijden roept veel vraagtekens op, niet in het minst bij haar begeleidster Ellen Callaert. "Het is me totaal onduidelijk wat er is gebeurd", zucht Ellen. "Er is nog een autopsie voorzien en hopelijk brengt die antwoorden op mijn vragen. Uiterlijke sporen van geweld waren er op het eerste gezicht niet, maar waaraan is Hmani dan wel gestorven? Ze was heel levendig aan haar opdracht begonnen en ik had het gevoel dat haar algemene gezondheidstoestand goed was. Anderzijds was ze al tien jaar en dat begint toch al te tellen voor een herdershond. Zou de leeftijd er misschien iets mee te maken hebben? Ik weet het niet."





Ellen is vanzelfsprekend onder de voet door het wegvallen van haar trouwe vriend. "Ik werkte niet alleen samen met Hmani, maar had ze ook bij mij in huis van toen ze anderhalf jaar was. Verder heb ik haar mee helpen opleiden. Dan krijg je automatisch een sterke band. Hmani maakte echt deel uit van mijn gezin. Ze was een beetje als een kindje voor mij. Het is dus niet onlogisch dat ik hier van afzie."





Steun doet deugd

Nadat de politie Voorkempen gisteren via Twitter en Facebook het droeve nieuws verspreidde, kwam er een stroom aan steunbetuigingen op gang. Binnen de paar uur hadden honderden mensen gereageerd. "Ocharme Hmani. Je deed waarvoor je werd getraind, maar bekocht het met je leven. Hopelijk heb je niet te veel afgezien", postte iemand. Baasje Ellen werd evenmin vergeten, want tientallen mensen wensten haar veel sterkte. "Ik heb de reacties ook gelezen en ik moet zeggen dat al die steun me echt wel deugd doet. Het is een troost om te zien dat zo veel mensen meeleven", besluit Ellen. Het is vooralsnog niet duidelijk wanneer de resultaten van de autopsie bekend zullen zijn.