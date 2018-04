"Elke keer weer stress op het veld" 'RED FLAME' LAURA DELOOSE GERIDDERD TIJDENS ASPERGEFESTIVAL ELS DALEMANS

25 april 2018

02u42 0 Sint-Amands Voetbalspeelster Laura Deloose (24) heeft een primeur te pakken: zij wordt zaterdag als eerste inwoner van Sint-Amands geridderd door het 'Grafelijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperge'. Deloose, die bij Anderlecht speelt, verdedigt ook de Belgische kleuren bij het vrouwenvoetbalelftal 'Red Flames'.

Als kleine meisje al hing Laura Deloose rond op en rondom de voetbalvelden van FC Oppuurs. "Mijn broer is drie jaar ouder en voetbalde vlakbij huis. Ik ging mee naar zijn trainingen en wedstrijden kijken, maar al snel liep ik zelf met een bal aan mijn voet rond. Ik vond het ook fijn om het tegen de jongens van mijn klas op te nemen, het mocht er al eens wat ruwer aan toe gaan. Stilaan merkte ik dat ik als enige meisje altijd op het veld stond, terwijl de jongens op de bank zaten. Toen besefte ik: 'ik kan dit best wel goed'."





Graag doen

"Toch bleef voetbal vooral een hobby, tot ik als 17-jarige bij RSC Anderlecht terecht kwam. Daar werd ik na school drie keer per week op de training verwacht, en begon ik ook stilaan wat geld te verdienen. In 2015 kwam plots de vraag om ook bij de Red Flames, het Belgische vrouwenvoetbalelftal, te spelen. Eerst zei ik gevoelsmatig 'neen', wat niemand echt begreep en ook niemand mij voordeed. Ik was bang dat àlles plots zou moeten wijken voor voetbal, terwijl ik het vooral graag wil blijven doen. Tijdens een gesprek heeft men mij dan toch kunnen overtuigen, en sindsdien speel ik elke wedstrijd mee."





"Die eerste keer dat ik als Red Flame het veld op moest - tegen Noorwegen - was ik vréselijk zenuwachtig. Tijdens het volkslied kon ik alleen maar rondkijken naar àl die mensen. Ook tijdens het EK gierden de zenuwen door mijn lijf. Sta maar eens op die grasmat, in zo'n overvol stadion. Maar eens de match begint, word ik zo in het spel gezogen dat alles errond verdwijnt. Gelukkig maar, want ook nu nog voel ik elke keer weer wat stress (lacht). Ik hoef echt niet in de kijker te staan, en ben blij dat we met zovelen op het veld staan."





Toch zal Deloose zaterdag net wél in de kijker staan, want ze wordt geridderd door het 'Grafelijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperge'. "Ik was best vereerd om de vraag te krijgen, en in hetzelfde lijstje te staan als Dina Tersago, Ruben Van Gucht, Ben Roelants, Luc Morjaeu, Michel Moortgat, Clara Cleymans... Natuurlijk profiteer ik ook van de kans om het vrouwenvoetbal wat meer in de kijker te zetten. Het verschil met het mannenvoetbal blijft nog véél te groot. Ik begrijp dat het om geld, opbrengsten, sponsoring en meer gaat. Maar wij werken ook hard, trainen ook drie keer per week, smijten ons ook volledig voor elke match. Heel stilaan merk ik bij de Red Flames wat verandering - onze wedstrijden worden nu bijvoorbeeld al op tv uitgezonden - maar het kan nog veel beter."