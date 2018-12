“Eerste ontslagen vallen al bij start fusiegemeente” KR8! protesteert tegen afbouwen dienstverlening: “CD&V schrapt poetsploeg maar kiest voor twee extra schepenen”

05 december 2018

16u44 16 Sint-Amands Nog voor de fusiegemeente Puurs-Sint-Amands echt van start gaat, breekt CD&V al een eerste belofte. Dat zegt Heiko Van Muylder van KR8!: “Het nieuwe bestuur bouwt meteen de dienstverlening af door een poetsploeg te schrappen. Eerder garandeerde men nochtans dat iedereen aan de slag kan blijven. En voor twee extra CD&V-schepenen is er wél geld?”

Het OCMW van Sint-Amands biedt al jaren een reeks thuiszorgdiensten aan, die senioren en zorgbehoevenden ondersteunen waar nodig. Eén van die diensten is een poetsploeg, die werkt met dienstencheques. “Maar die verdwijnt vanaf 1 januari 2019", zegt Heiko Van Muylder van KR8!. “CD&V heeft ervoor gekozen om voor deze dienst geen nieuwe erkenning aan te vragen, hoewel dit eerder wél het plan was.”

Eerder beloofden de burgemeesters al dat de medewerkers van Puurs-Sint-Amands op beide oren mochten slapen. “Iedereen blijft ook in 2019 in Puurs-Sint-Amands aan de slag”, klonk het. Maar nu wordt de poetsploeg - waarin negen vrouwen aan de slag zijn- dus geschrapt. “Er wordt niet eens gezocht naar alternatieven binnen de nieuwe gemeente: deze personeelsleden staan op straat en hun vele gebruikers in de kou”, zegt Van Muylder.

“We begrijpen dat zo’n ploeg niet winstgevend is, maar OCMW’s investeren niet in producten of diensten om winst te maken. Ook was het doel van de fusiegemeente om een efficiënter bestuur te krijgen, minder politieke mandaten en vooral extra middelen om te investeren in dienstverlening. We hebben vanuit LOS (de Sint-Amandse partij die later opging in KR8!, red.) de fusie net gesteund omdat we geloven in de noodzaak en meerwaarde ervan”, aldus Van Muylder. “CD&V doet nu al het tegenovergestelde: men bouwt de dienstverlening af én deelt meer politieke mandaten uit dan nodig.”

Verder is Van Muylder het ook oneens met de samenstelling van het schepencollege van de nieuwe gemeente. “Het wordt even groot als dat van Mechelen. De twee extra schepenen die CD&V aanduidde kosten jaarlijks minstens 125.000 euro, voor een volledige legislatuur is dit een meerkost van 750.000 euro. In Sint-Amands konden we de voorbije jaren alleen dromen van dit bedrag om te investeren in dienstverlening. Dit is dan ook een heel foute manier om met onze fusiegemeente van start te gaan.”

Van 13 naar negen schepenen

Toch beweert burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) dat er wel degelijk bespaard wordt in het schepencollege. “We gaan van 13 schepenen vroeger naar negen nu”, reageert hij. “We mogen tijdelijk twee schepenen meer aanduiden om wille van de fusie, en doen dat bewust om elke deelgemeente in het college een stem te kunnen geven.”

“De poetsploeg met dienstencheques was inderdaad verlieslatend, de belastingbetaler moet hiervoor opdraaien. Daarom zetten we deze werking stop, enkele dames krijgen intern een andere plaats en voor de rest zorgden we voor een doorverwijzing naar een ander dienstenchequebedrijf. Vijf jaar geleden hebben we de poetsdienst van het OCMW van Puurs al stopgezet, en gingen we een samenwerking aan met Puuur. Dat bleek de juiste zet, want het aantal klanten én jobs zijn fors gestegen.”