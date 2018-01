"Doop Kerkstraat om tot Franz De Vadderstraat" HEEMKUNDIGE KRING STELT NAAMSVERANDERING VOOR NA FUSIE ELS DALEMANS

31 januari 2018

02u35 0 Sint-Amands Doop de Kerkstraat in Sint-Amands na de fusie met buurgemeente Puurs om tot de Franz De Vadderstraat. Dat voorstel van Sint-Amandse heemkring HeverStam wordt onderzocht door het Sint-Amandse gemeentebestuur. "De kunstschilder verbleef lang en graag in de Kerkstraat", zegt HeverStam-voorzitter Ludo De Vogelaer.

Met de gemeentefusie van Puurs en Sint-Amands in zicht, moeten vijf straten een andere naam krijgen: de Kerkstraat, Schoolstraat, Kruisveld en Broekstraat zijn 'dubbel'. Ook voor Heide in Puurs wordt een alternatief gezocht, om verwarring met de Heidestraat in Sint-Amands te vermijden. De straat met de meeste inwoners mag steeds zijn naam behouden. Dit wil zeggen dat de Kerkstraat in Sint-Amands - met 26 inwoners en 4 bedrijven op de teller, tegenover 294 inwoners en 41 bedrijven in Puurs - zal verdwijnen. De discussie over deze naamswijziging ligt in het Scheldedorp duidelijk gevoelig.





"Ook wij zouden de Kerkstraat liever behouden zien, maar het kan nu eenmaal niet anders. En als het moét, kiezen we maar beter de meest gepaste vervanger. Het gemeentebestuur schoof zelf al drie voorstellen naar voren: de Amanduskerkstraat, Pastoriestraat en Kaai. Wij voegen daar met HeverStam graag een vierde optie aan toe: de Franz De Vadderstraat", zegt De Vogelaer.





Romain Steppe

"Deze kunstschilder werd in 1862 geboren, is afkomstig uit Brugge en was eerst leerling, later leraar en uiteindelijk zelfs directeur van de Antwerpse Academie. De Vadder had heel wat vrienden in het kunstenaarsmilieu, zo leerde hij de Sint-Amandsenaar Romain Steppe kennen. De band met Steppe, ons dorp en de Schelde werd zo hecht dat De Vadder elk jaar meerdere maanden in Sint-Amands doorbracht. Hij verbleef dan steeds in het logementshuis van de gezusters Van Kerckhoven in de Kerkstraat. Op eigen verzoek werd De Vadder, officieel heette hij Frans maar zelf schreef hij zijn naam altijd met een z, ook in Sint-Amands begraven, dicht bij het graf van Romain Steppe."





"Creatief kruispunt"

"Met deze naamswijziging, zouden we pal in het centrum van ons dorp een 'creatief kruispunt' kunnen creëren: de Romain Steppestraat, Emile Verhaerenstraat, J. Van Droogenbroeckstraat en Franz De Vadderstraat komen dan mooi samen pal voor het Verhaerenmuseum."





Cultuurschepen Els De Smedt (CD&V) reageert positief op het voorstel van HeverStam. "Wij stuurden enkele weken geleden al een brief naar de inwoners van de Sint-Amandse Kerkstraat, waarin we hen onze drie andere mogelijkheden voorstelden. Daar voegen we nu deze vierde naam aan toe, met een beetje meer uitleg over Franz De Vadder zelf", zegt De Smedt.





Mening inwoners

"In 2012 werd hij nog gevierd als cultuurambassadeur van Sint-Amands, omdat het toen net 150 jaar geleden was dat De Vadder geboren werd. Hij was ook niet 'zomaar' een kunstschilder, maar echt wel een naam in het wereldje. Wanneer hij in Sint-Amands was, verbleef hij ook letterlijk in de Kerkstraat. We hebben al gemeente bovendien een traditie om onze straten naar bekende personen te vernoemen. Alle stukjes van de puzzel kloppen. Toch gaan wij deze beslissing niet nemen, we vragen nu eerst de mening van de inwoners van de Kerkstraat. Zij kunnen ons voor 5 februari hun keuze doorgeven, daarna moet de goedkeuring nog langs de cultuurraad en de gemeenteraad. Sowieso verandert er niets voor de officiële fusie op 1 januari 2019."