"Bouw laatste open ruimte niet vol" GROEN IS BEZORGD OM PLANNEN NIEUWE VERKAVELING AAN HEIKEN ELS DALEMANS

20 maart 2018

02u41 0 Sint-Amands Groen Puurs-Sint-Amands maakt zich zorgen om de plannen van een projectonwikkelaar om aan Heiken in Sint-Amands een grote verkaveling te realiseren. "We roepen het gemeentebestuur op om dit laatste stuk open ruimte niet vol te bouwen." Volgens schepen voor Ruimtelijke Ordening Bart De Schutter (LOS) ligt de focus in het dossier net op groen en ruimte.

"Projectontwikkelaar Imwo Invest diende een verkavelinsgaanvraag in die het mogelijk moet maken om op een terrein van maar liefst 5,32 hectare tussen Heiken, de Jozef Cardijnstraat en Buisstraat te bouwen. Men plant in een eerste fase een ontwikkeling van 69 loten grond: appartementen, halfopen en open bebouwingen, met een doorgang via Heiken", zeggen Steven Prinsen en Els Knoops van Groen Puurs-Sint-Amands.





"Door het aansnijden van deze open ruimte gaat een mooi stuk natuur aan de rand van het centrum verloren. We vragen dan ook om de vergunningsaanvraag en de bijhorende bezwaarschriften grondig te bekijken. De open ruimte in onze gemeente is nu al schaars, en de luchtkwaliteit is heel slecht. Dit soort woonuitbreidingsgebieden kunnen onbebouwd blijven of bebost worden, maar daar moet een gemeentebestuur dan wel voor durven kiezen."





Fases

"Het klopt dat we hier het laatste grote woonuitbreidingsgebied van onze gemeente aansnijden, maar we leggen net wél duidelijk de focus op groen en open ruimte", reageert De Schutter. "De eerste aanvraag voor dit gebied - die we enkele jaren geleden al ontvingen - hebben we vanuit Sint-Amands tegengehouden. Men plande toen de volledige ontwikkeling van de hele zone in één keer, goed voor meteen een 200-tal nieuwe woningen. Dat was net iets te veel van het goede. Dit keer gebeurt de ontwikkeling in fases, met de duidelijke afspraak dat de eerste fase moet volgebouwd zijn voor de tweede van start gaat, enzovoort. Zo spreiden we het aanbod over vele jaren, en hebben ook onze komende generaties kans op een stukje grond in eigen gemeente. In de verkaveling zitten ook meerdere grote percelen, net om die ruimte te creëren. Tussen de bewoning in komt groen, een speeltuin en een trage weg. De bewoners van de appartementsgebouwen moeten ondergrond parkeren, en we plannen niet één maar twee ontsluitingswegen langs Heiken en op termijn ook één langs de Buisstraat. Het openbaar onderzoek is op dit moment aan de gang, we zullen rekening houden met alle terechte bezwaren en opmerkingen."





Het openbaar onderzoek wordt afgesloten op vrijdag 23 maart om 12 uur.