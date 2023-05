Schrijf je nu in voor ‘De Leukste Zomerbar’ van HLN

Meer dan 100.000 deelnemers verwacht voor Brussels Pride

Zowat 150.000 mensen worden zaterdag in de straten van Brussel verwacht voor de Brussels Pride. Het gaat om een bijzondere editie. Ze staat in het teken van de 20ste verjaardag van het homohuwelijk in ons land. Met de legalisering op 1 juni 2003 was België wereldwijd het tweede land dat het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht legaliseerde, na Nederland.