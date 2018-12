Schouwbrand maakt woning onbewoonbaar Toon Verheijen

15 december 2018

22u47 0 De hulpdiensten zijn zaterdagavond opgeroepen voor een brand in een vrijstaande woning aan de Vaartheuvel. Er vielen geen gewonden, maar de woning is wel tijdelijk onbewoonbaar.

De hulpdiensten werden iets na 20 uur opgeroepen. De melding was een schouwbrand, maar die breidde uit naar de rest van het dak. De bovenverdieping liep aanzienlijke brandschade op. De rest van de woning liep rook- en waterschade op. De bewoners hebben elders onderdak gekregen, want de woning is onbewoonbaar verklaard.

Een brandweerman liep tijdens de bluswerken lichte verwondingen op en werd door zijn collega’s weggebracht.