Zes waterbussen naar noorden en Albertkanaal HAVENSCHEPEN VAN PEEL: "EXPLOITATIE OP TERMIJN OVERLATEN AAN DE LIJN" JONATHAN BERNAERTS

08 juni 2018

02u57 0 Schoten De waterbus breidt fors uit: er komen zes extra vaartuigen, bovenop de drie huidige schepen. Al dit najaar komt er een verbinding naar het noorden, de oostelijke route via het Albertkanaal moet begin 2019 klaar zijn. De exploitatie wil havenschepen Marc Van Peel 'op termijn' overlaten aan De Lijn.

De waterbus vaart al ruim elf maanden zuidwaarts langs de Schelde: van Hemiksem en Kruibeke naar Antwerpen. Het traject is een succes: per dag vervoert de waterbus tot 1.000 passagiers.





Vanaf het najaar - een precieze datum is er niet - komt er een verbinding vanaf het Steenplein naar het noorden bij, met haltes aan het Sint-Annastrand, de Scheldedijk en de Ketenislaan.





Havenschepen Marc Van Peel (CD&V): "Voor het nieuwe noordelijke traject legt de waterbus minder lange afstanden af, maar hij zal op termijn tot vier keer de oversteek maken tussen linker- en rechteroever. Het traject moedigt mensen aan om de auto thuis te laten en gebruik te maken van een duurzaam alternatief. De Schelde is immers een onderbenutte snelweg voor woon-werkverkeer."





Begin volgend jaar komt er ook een uitbreiding naar het filegevoelige oosten, via de Albertkanaalroute. De route zal halthouden aan de brug van de Houtlaan in Wijnegem, aan de monding van het Kempisch kanaal in Schoten en aan een tijdelijke halte aan de fietsbrug van de IJzerlaan. Aan het Havenhuis ligt de eindhalte van deze oostelijke lijn. De lijn zal bediend worden door drie elektrische schepen, waarvoor ook laadinfrastructuur wordt voorzien. De waterbus op het Albertkanaal zal dezelfde tarieven hanteren als de reeds bestaande op de Schelde: 3 euro voor een enkele vaart, 5 euro voor wie ook terug wil.





Financiering bekijken

Hoeveel de exploitatie van de waterbus kost, kan het Havenbedrijf Antwerpen voorlopig niet kwijt. Tot wanneer de waterbus minstens actief blijft, is evenmin geweten. "Het is wel de bedoeling dat dit op termijn wordt overgenomen. We zijn in gesprek met verschillende partijen", zegt Nathalie Van Impe van het Havenbedrijf.





Havenschepen Marc Van Peel hint alvast naar De Lijn, als Vlaamse vervoersmaatschappij. Daar sluit men een bepaalde rol voor zichzelf niet uit, maar is men voorzichtig over de financiële kant. "Als openbaarvervoerbedrijf zijn we uiteraard voorstander van alternatieven die de verkeersdrukte kunnen verlichten. We zijn bereid om een eventuele samenwerking te onderzoeken en naar de bijbehorende cijfers te kijken. Het is duidelijk dat dit niet ten koste mag gaan van onze eigen kostendekking. De financiering is dus zeker een aandachtspunt", reageert De Lijn-woordvoerder Tom Van de Vreken.