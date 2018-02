Zaal De Kaekelaar krijgt extra geluidsisolatie 22 februari 2018

In het Schotense cultuurcentrum De Kaekelaar zal werk worden gemaakt van het beter geluidsdicht maken van de podiumzaal. Bij de installering van de deuren tussen zaal en foyer ging er destijds iets mis met de dichtingen, waardoor er te veel geluid 'ontsnapt' van de ene naar de andere ruimte. Het gemeentebestuur wil daar iets aan laten doen. De nooduitgangdeuren richting parking worden in één moeite mee aangepakt. Bedoeling is deze werken komende zomer uit te voeren, want dan ligt het cultuurseizoen stil. (KDC)