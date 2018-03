Yannick gaat voor finale Top Model 06 maart 2018

Yannick Geerts (27) uit Schoten staat in de halve finale van de prestigieuze modellenwedstrijd Top Model Belgium. "Een vriend van mij zit in de modellenwereld en hij moedigde me aan om mee te doen", vertelt Yannick, die in het dagelijkse leven account manager is. "Ik overleefde de eerste preselecties en mag op 18 maart naar de halve finale in San Marco Village in Schelle. Die dag zal ik me mogen tonen op de catwalk. Veel ervaring heb ik nog niet in de branche, maar het modellenwerk interesseert me wel." Afwachten of Yannick straks de finale haalt in Parijs. Wie hem wil steunen, kan een sms met boodschap 'TMB598' sturen naar 3565. Ook het aantal behaalde stemmen per sms telt mee in de beoordeling.





(KDC)