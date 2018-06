Woonzorgcentrum Hof van Schoten viert vijfde verjaardag 04 juni 2018

02u38 0 Schoten Woonzorgcentrum Hof van Schoten vierde de voorbije dagen haar vijfde verjaardag. Zaterdag genoten kinderen van een djembésessie maar ook het goede doel werd niet vergeten: de vzw Plan for Gambia kreeg 120 stuks oude personeelskleding cadeau.

"Onze medewerkers werken sinds enkele maanden met nieuwe kledij", zegt zaakvoerder Kurt Keirsmakers. "In plaats van de oude personeelskledij zomaar weg te gooien, wilden we het milieu én het goede doel ondersteunen. Daarom hebben ervoor gekozen om elf bananendozen met 120 oude, maar niet versleten werkpakken te overhandigen aan Plan for Gambia. De kleding zal worden gebruikt in het Sukuta Health Center, een gezondheidscentrum in het westen van het Afrikaanse land."





De overhandiging van de kleding was slechts een van de hoogtepunten van het verjaardagsfeest. Liefst vijf dagen lang viel er in het Hof van Schoten allerlei animo te beleven, zoals een circusspektakel, een barbecue en een ballonnenwedstrijd. Onder meer Garry Hagger en Dirk Duval kwamen optreden en er was een inhuldiging van een nieuwe bakfiets. "We hebben hier vijf jaar voor gespaard en zijn heel fier dat we de fiets nu kunnen voorstellen", aldus Keirsmakers. "Het volgende project waar we voor gaan sparen, is een Tovertafel, een tafel met lichtprojectie voor onze bewoners met dementie." (BCOR)