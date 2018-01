Wissel bij Vlaams Belang in gemeenteraad 02u32 0

De Vlaams Belangfractie in de Schotense gemeenteraad voert een wissel door. Raadslid Gianni Peeters - in 2012 als lijsttrekker nog goed voor 1097 voorkeurstemmen - heeft besloten om er mee te stoppen. "Op persoonlijk vlak ben ik door een moeilijke periode gegaan, waardoor mijn engagement in de gemeenteraad de laatste tijd eerder beperkt was", geeft Peeters aan. "Daarom heb ik besloten om de fakkel door te geven." Peeters' opvolger wordt Dirk Van Onckelen, die al bestuurslid was bij de plaatselijke afdeling van Vlaams Belang. Achter de schermen blijft Peeters overigens wel nog betrokken bij zijn partij. (KDC)