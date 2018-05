Wis en Jan 75 jaar getrouwd: "Het begon met losgetrokken veter" 05 mei 2018

02u50 0 Schoten Wis Regemeutter (94) en Jan Ockers (95) uit Schoten hadden zopas iets heel bijzonders te vieren. Het echtpaar is 75 jaar getrouwd en mocht naar aanleiding daarvan zelfs een brief van koning Filip ontvangen.

Wis en Jan zijn oorspronkelijk afkomstig uit Borgerhout en woonden jarenlang in de Antwerpse Seefhoek. Twaalf jaar geleden verhuisden ze naar een appartementsblok in Schoten, waar ook hun enige dochter Mia en schoonzoon Hugo wonen.





"Naar verluidt leerden mijn ouders mekaar destijds kennen in een park in Borgerhout", zegt Mia Ockers. "Mijn vader was nogal een deugniet en trok de veters van mijn moeders schoenen los. Zo is het allemaal begonnen. Van het één kwam het ander en nu zijn ze dus al 75 jaar gelukkig getrouwd. Ter gelegenheid van dit speciale jubileum kregen mijn ouders bloemen en een geschenkmand van de burgemeester en een brief van de koning. Daar waren ze best trots op."





Wis en Jan zijn nog relatief gezond en goed bij geest. Ze genieten nu van hun welverdiende rust. "Vader heeft lang in de haven gewerkt, terwijl moeder het huishouden deed. Eén van hun belangrijkste hobby's is de koers volgen op tv. Mijn vader is de broer van voormalig wielrenner Stan Ockers, die in 1955 wereldkampioen werd", gaat dochter Mia verder. "Zelf koersen op een hoog niveau heeft mijn vader nooit gedaan - hij had naar eigen zeggen niet het talent van zijn broer - maar hij was wel een gedreven wielertoerist. Op zijn tachtigste heeft hij de fiets dan toch maar aan de haak gehangen." (KDC)