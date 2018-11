Winkeldief vlucht weg in het bos en kan ontkomen Toon Verheijen

21 november 2018

20u12 0 Schoten Een onbekende heeft dinsdagnamiddag een winkeldiefstal gepleegd in warenhuis Lidl. De man had voor ruim 400 euro aan producten mee, maar moest ze achterlaten tijdens zijn vlucht. Hij is kunnen ontkomen.

De politie Schoten kreeg dinsdagnamiddag een melding van een winkeldiefstal. De winkelverantwoordelijke van Lidl en een getuige hadden gezien hoe een ‘klant’ er met verschillende goederen aan de haal probeerde te gaan. Ze zetten beiden de achtervolging in. “Ter hoogte van de Kopstraat heeft de verdachte zijn goederen moeten achterlaten en is hij ene bos ingelopen”, vertelt Kristel Wouters van de politiezone Schoten. “Het buurtinformatienetwerk werd nog geactiveerd en de politie deed nog een speuractie in de buurt, maar dat leverde niets meer op.”

De dader nam voor ongeveer 400 euro aan spullen mee. Die werden door de winkel teruggenomen.