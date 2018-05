Werken voor LED-verlichting in Kruiningenstraat 05 mei 2018

02u50 0

Netbeheerder Eandis voert nog tot en met 18 mei werken uit aan de openbare verlichting in de Schotense Kruiningenstraat. De verlichtingspalen in de straat worden voorzien van energiezuinige LED-verlichting. Bijkomend voordeel is dat de LED-lampen gedimd kunnen worden. Bedoeling is om dat in de toekomst te doen tussen 6 en 23 uur. Het dimmen zou voor het menselijk oog amper zichtbaar zijn, maar heeft wel een positieve invloed op het energieverbruik. Tijdens de werkzaamheden aan de verlichting geldt in de Kruiningenstraat een snelheidslimiet van dertig kilometer per uur. Fietsers en voetgangers dienen zich tijdelijk aan de overkant van de werfzone te verplaatsen. (KDC)