Werken Paalstraat duren iets langer 18 augustus 2018

0

De heraanleg van (een gedeelte van) de Schotense Paalstraat zal iets langer duren dan oorspronkelijk was voorzien. De straat zal nog tot en met komende dinsdag afgesloten blijven ter hoogte van het kruispunt met de Theofiel Van Cauwenberghslei. De duurtijd van de werken wordt verlengd omdat de aannemer niet op tijd okergele asfalt ter beschikking had. Tijdens de laatste fase van de werkzaamheden is er gele asfalt nodig. (KDC)