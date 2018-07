Wereldberoemde tuinarchitect Jacques Wirtz overleden 25 juli 2018

02u46 0 Schoten In de Antwerpse Sint-Pauluskerk vindt zaterdag om 11 uur de uitvaartdienst plaats van de vermaarde tuin- en landschapsarchitect Jacques Wirtz uit Schoten. Wirtz - die ooit tuinen ontwierp voor toenmalig Frans president François Mitterrand en actrice Catherine Deneuve - overleed op 93-jarige leeftijd.

Jacques Wirtz is een naam als een klok in de wereld van de tuinarchitectuur. "Mijn vader was een pionier in zijn vakgebied", vertelt zoon Maarten Wirtz. "En dat zeg ik niet alleen omdat hij mijn vader was. In de periode na de Tweede Wereldoorlog heeft hij bepaalde trends gezet die tot op vandaag mee gaan. Om maar één voorbeeld te geven: het gebruik van dolomiet voor tuinpaden. Verder stond mijn vader bekend voor het inschakelen van buxusplanten, Japanse kerselaars en magnolia's. Maar hij had natuurlijk nog een veel breder gamma."





Expo 70 in Osaka

Jacques Wirtz maakte doorheen de jaren naam in binnen- en buitenland. Zijn grote doorbraak kwam er toen hij tijdens de wereldtentoonstelling van 1970 in Osaka de tuin van het Belgische paviljoen mocht ontwerpen. Later volgden er onder andere prestigieuze opdrachten aan het Louvre en het Élysée in Parijs. Ook was Wirtz de man achter Jubilee Park in Londen. Grootheden als François Mitterrand en Catherine Deneuve klopten bij hem aan.





"Maar even graag hield mijn vader zich in eigen gemeente bezig met het Cogels-park of met het ontwerp van kleine stadstuintjes", benadrukt Maarten Wirtz. "Hij was enorm veelzijdig."





Maarten en zijn broer Peter - Jacques Wirtz had in totaal vier kinderen - zetten de familiezaak de voorbije jaren verder. "Tot zijn 84ste werkte vader nog voltijds mee. De jongste tijd bleef hij alles van op afstand volgen. Met zijn enorme werklust was hij een voorbeeld voor iedereen. Als vader was hij soms streng, maar vooral ook lief. Hoe ouder hij werd, hoe zachter. Hij was een zalig iemand om in de buurt te hebben. We gaan hem hard missen", besluit zoon Maarten. (KDC)