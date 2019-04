Weg met zwerfvuil, welkom krijttekeningen: leerlingen maken omgeving Campus Kajee weer mooi Toon Verheijen

05 april 2019

13u08 0

De 270 leerlingen en leerkrachten van Campus Kajee hebben de handen uit de mouwen gestoken en de omgeving van hun school proper gemaakt in het kader van Mooimakers. Met alle leerlingen en leerkrachten ging de school vrijdagvoormiddag ijverig aan de slag om de stoep grondig mooi te maken.

“De campagne van Mooimakers sprak ons aan omdat onze school in het midden van een groene omgeving ligt en omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen bewust leren omgaan met de natuur en het milieu”, zegt directrice Els Verhoeven. “Want ondanks onze groene ligging, merken we toch dat ook onze buurt niet gespaard blijft van zwerfvuil. Wij willen de kinderen daarom de belangrijke boodschap meegeven om onze mooie omgeving samen proper te maken én te houden.” Na het opruimen kleurden ze samen de stoep rondom de school met de hulp van krijt en allerlei leuke attributen.