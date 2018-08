Waterlek zorgt voor verkeershinder 25 augustus 2018

Door een waterlek dient drinkwatermaatschappij Pidpa onverwacht herstellingen uit te voeren aan de Brechtsebaan in Schoten (aan de overzijde van de Legerbaan). Die werkzaamheden zouden ten laatste op 31 augustus klaar moeten zijn. Tijdens die periode is het rijvak in de richting van Brecht afgesloten. Daarom plaatst men er tijdelijke verkeerslichten die beurtelings verkeer regelen. De snelheid wordt ook beperkt tot vijftig kilometer per uur. Het fietspad moet opnieuw worden gebetonneerd. Om de strook te laten uitharden kan ze vier weken niet worden gebruikt. (KDC)