Warenhuis Aldi steekt in nieuw kleedje 20 april 2018

Warenhuis Aldi in de Schotense Paalstraat heeft een 'make-over' gekregen. De vernieuwde winkel gaat nu zaterdag officieel open. De vestiging is een van de eerste in België en de eerste in de Antwerpse regio die naar het nieuwste Aldi-concept is ingericht. Er zal onder andere andere worden ingezet op vers fruit en verse groenten en er komt ook een uitgebreide broodafdeling. De ombouw van de vestiging in Schoten kadert in een grote restylingoperatie binnen de warenhuisketen. (KDC)