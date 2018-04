Wandelen en fietsen langs verdwenen gebouwen 20 april 2018

In het kader van de Erfgoeddag organiseert de Schotense erfgoedraad nu zondag een fietstocht en drie wandelingen door de parkgemeente. Onderweg wordt aandacht besteed aan gebouwen die in de loop der jaren werden afgebroken en zo uit het straatbeeld zijn verdwenen. Er zullen oude foto's worden getoond en verder wordt er op verschillende plaatsen een woordje uitleg gegeven. "Wie weet bijvoorbeeld nog dat we in Schoten ooit een rijkswachtkazerne hadden? Dat soort zaken komt onderweg aan bod", zegt de organisatie. De erfgoedraad heeft zich wel beperkt tot gebouwen die tijdens het interbellum al/nog bestonden omdat het aanbod anders te uitgebreid zou worden.





De fietstocht en de wandeling doorheen het centrum van Schoten beginnen aan gemeentelijk archief- en documentatiecentrum Het Arsenaal, dat die dag open is tussen 10 en 17 uur.





Fietsers of wandelaars kunnen ter plaatse een begeleidende brochure bekomen. (KDC)