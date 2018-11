Vzw Feestvarken gaat nu ook in Schoten kinderen verwennen Kristof De Cnodder

19 november 2018

17u44 0

De vzw Feestvarken – die onder andere cadeaupakketten uitdeelt aan jarige kinderen uit (kans)arme gezinnen – is nu ook actief in Schoten. Feestvarken en de Schotense sociale diensten zullen samenwerken om de geschenken bij de juiste kindjes terecht te laten komen.

De vzw Feestvarken werd in 2013 opgericht. Feestvarken streeft er naar dat alle kinderen – dus ook die uit gezinnen die het wat minder breed hebben – op hun verjaardag een mooi cadeau kunnen krijgen. De vzw was al actief 33 gemeentes en nu komt Schoten daar dus bij.

“Ik las een tijdje geleden over de opstart van Feestvarken in Kapellen en zo leerde ik de organisatie kennen. Nadien contacteerde ik de verantwoordelijken met de vraag of ze ook iets voor Schoten wilden doen”, vertelt Schotens schepen van Jeugd Wouter Rombouts (N-VA). Feestvarken ging graag in op de vraag. “Het armoedeprobleem gaan we op deze manier niet oplossen, maar als je een kind zo een streepje zon kan bezorgen mag je dat niet nalaten”, aldus nog Rombouts.

Het Schotense OCMW heeft een goed zicht op wie in aanmerking komt voor een cadeaupakket van Feestvarken. Naar schatting gaat het om een tweehonderdtal kindjes. Via het OCMW zullen ouders uit de doelgroep worden ingelicht over het initiatief. Het gemeentebestuur van Schoten trekt een toelage van tien euro uit per cadeaupakket. “Los daarvan blijven wij op zoek naar mensen of bedrijven die onze werking financieel willen ondersteunen”, zegt Koen Hendrickx van Feestvarken. “Tweedehands speelgoed nemen we niet aan, hoe goedbedoeld ook. We willen onze kinderen enkel nieuw speelgoed cadeau doen.” Doneren kan via www.feestvarkenvzw.be