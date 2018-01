Vrouw krijgt dakpan tegen hoofd 19 januari 2018

De bewoners van een huis aan de Vaartdreef in schoten hadden weinig geluk tijdens de storm van gisteren. Een omgewaaide boom raakte hun woning en beschadigde een deel van het dak. Eén van de losgekomen dakpannen viel daardoor naar beneden op het hoofd van één van de bewoners. Ze raakte gekwetst aan het hoofd maar was wel nog bij bewustzijn. De toegesnelde hulpdiensten hebben haar ter plaatse kunnen verzorgen. De brandweer kwam ter plaatse om de ravage op het dak te beveiligen. Ook in Schilde had men last van vallende bomen. De Turnhoutsebaan werd aan het kruispunt met de Ter Maelenbaan preventief afgesloten voor het verkeer omdat daar bomen en takken dreigden te vallen. (BSB)