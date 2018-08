Vrouw (68) sterft na frontale aanrijding 11 augustus 2018

Een 68-jarige vrouw uit Schoten is vrijdagnamiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Horstebaan. Een inzittende, volgens de hulpdiensten de zoon van het slachtoffer, liep zware verwondingen op.





Het was iets voor 15 uur toen ter hoogte van het kruispunt met de Peerdsbosbaan twee voertuigen frontaal op elkaar botsten.





Afgeweken

Het ging om een kleine personenwagen waarin de 68-jarige vrouw samen met haar zoon zat en een grote terreinwagen. "Het ongeval is mogelijk te wijten aan het feit dat één van de voertuigen is afgeweken van zijn rijstrook en dat de tegenligger het voertuig niet meer kon ontwijken", vertelt een woordvoerder van de politiezone Schoten. "Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze oorzaak van het ongeval te achterhalen."





In shock

De wagen van het slachtoffer belandde door de klap volledig naast de rijbaan in de gracht. De 68-jarige vrouw overleed ter plaatse. De andere inzittende, volgens de hulpdiensten haar zoon, liep zware verwondingen op en is overgebracht naar het ziekenhuis. De echtgenoot van het slachtoffer kwam kort na de feiten ook aan op de plaats van het ongeval en werd opgevangen door de dienst Slachtofferzorg van de politie. De bestuurder van de terreinwagen verkeerde in shock, en verkreeg eveneens de nodige bijstand.





De Horstebaan was enkele uren volledig afgesloten voor alle verkeer.





