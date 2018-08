Vroegere supermarkt wordt 'Mijn Plek' 06 augustus 2018

02u23 0 Schoten Op de plaats waar tot voor kort de Schotense buurtsupermarkt De Vaart was gevestigd, opent binnenkort 'Mijn Plek'. Die nieuwe zaak zal een foodbar, een kruidenierswinkel en een kleine interieurwinkel omvatten.

Eind juni sloot De Vaart - gelegen in de Villerslei - na bijna zestig jaar zijn deuren, maar lang zal het bekende pand niet leeg staan. Momenteel zijn er volop verbouwingswerken aan de gang. Pam Ferket, de 48-jarige vrouw van communicatie-expert/artiest Dirk Cassiers, gaat er iets totaal nieuws uitbouwen.





"De zaak gaat 'Mijn Plek' heten en omvat eigenlijk drie delen", legt Pam uit. "Zo komt er een foodbar, waar je kan ontbijten, een koffie kan drinken en broodjes of ovenschotels kan meenemen. Verder voorzie ik een kruideniersgedeelte met authentieke producten. Ten slotte is er nog een stukje winkel waar je interieurspullen kan kopen. Er is plaats genoeg om die dingen te combineren."





Pam Ferket werkte jarenlang samen met haar man in diens communicatiebureau. "Nu wou ik eens iets totaal anders. De midlifecrisis, zeker?" lacht ze. "Nee serieus, de horeca trok me altijd al aan. Toen ik hoorde dat De Vaart er mee stopte, besloot ik de sprong te wagen. Ik ben mezelf aan het bijscholen bij een ervaren chef-kok en zal ook personeel met horeca-ervaring in dienst nemen, want het moet van in het begin goed zijn." De opening van Mijn Plek is voorzien in de loop van september, al werd er nog geen exacte datum geprikt. (KDC)





Meer info op





www.instagram.com/





mijn.plek