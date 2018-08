Vrienden betreurde Leslie organiseren benefiet EERSTE SUMMER EVENT VOOR KOM OP TEGEN KANKER KRISTOF DE CNODDER

03 augustus 2018

02u43 0 Schoten In het park van Schoten staat morgen het eerste Summer Event - een benefiet voor Kom Op Tegen Kanker - op het programma. De organisatie is in handen van een groep vrienden van Leslie Franck (48), een Merksemse postbode die vorige zomer stierf aan slokdarmkanker. "We moesten dit doen voor Leslie."

Op 30 augustus vorig jaar verloor Leslie Franck op amper 48-jarige leeftijd de strijd tegen slokdarmkanker. Amper negen maanden eerder kreeg de populaire postbode, die ook actief was bij sportclub Vlug Vooruit, te horen dat hij ziek was. "Het is allemaal heel snel gegaan", blikt jeugdvriendin Peggy Raemdonck terug. "De verslagenheid was groot bij Leslies familie en in zijn grote vriendenkring. Na verloop van tijd ontstond dan het idee om iets te gaan doen ter nagedachtenis van Leslie."





Het was de Schots-Belgische punkgroep The Bollock Brothers - van wie Leslie grote fan was - die de eerste aanzet gaf tot een benefietactie. "Leslie was niet alleen een superfan, bijna dertig jaar geleden raakte hij bevriend met de bandleden. Op een gegeven moment had hij bij een optreden een backstage pasje nagemaakt en zo leerde hij de muzikanten kennen", lacht Peggy Raemdonck. "Die vonden Leslies stunt wel geestig en sindsdien is er altijd contact gebleven. The Bollock Brothers stelden voor om een memorialconcert te geven, waarop ikzelf opperde om er een heel evenement van te maken."





Veiling

En zo werd Summer Event dus geboren. Op het programma: een barbecue, een spelletjesnamiddag, een veiling met BV-spullen (met Luc Caals als veilingmeester) en uiteraard verschillende muzikale optredens (met de Bollock Brothers als hoofdact). Tussendoor is er ook een kort herdenkingsmoment. De opbrengst van het evenement gaat naar Kom Op Tegen Kanker. "Mede dankzij de steun van enkele goede sponsors en de gemeente Schoten zijn we al ongeveer uit de kosten", vertelt Peggy Raemdonck. "Hopelijk komt er de dag zelf nog veel geld in het laatje, maar met het mooie weer dat men voorspelt heb ik er goede hoop op."





Tijdens Summer Event zullen zowat 65 vrijwilligers de boel draaiende houden. Onder hen de twee zonen van Leslie Franck, de 21-jarige Arne en de 19-jarige Jens. "De jongens komen helpen tappen. Voor hen wordt het natuurlijk ook iets heel speciaals", aldus nog Peggy Raemdonck. "Hoe dan ook vind ik het schitterend om zien hoeveel mensen zich hebben willen engageren. Het zet alleen maar extra in de verf hoe graag Leslie gezien was. Net omdat er zo veel enthousiasme is, durf ik nu al zeggen dat er volgend jaar een tweede editie komt van Summer Event. Dit evenement moet een blijver worden."





Summer Event is gratis toegankelijk vanaf 12 uur. Meer info via www.komoptegenkanker.be.