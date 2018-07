Vlaamse steun voor kunstgrasvelden 11 juli 2018

02u24 0 Schoten Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) heeft goed nieuws voor korfbalclub ASKC en voetbalclub Simikos. Beide Schotense verenigingen mogen een subsidie van 178 868 euro verdelen voor de aanleg van kunstgrasvelden.

Eerder kende de gemeente Schoten al een toelage toe aan ASKC en wat later volgde ook een aanvraag van Simikos, qua ledenaantal de zevende grootste voetbalclub van de provincie. Het gemeentebestuur koppelde beide dossiers aan mekaar en vroeg vervolgens Vlaamse steun. Die komt er nu dus ook. De gemeente en Vlaanderen zullen samen twee derde van de kostprijs voor hun rekening nemen, de betrokken clubs betalen het overige derde zelf. In totaal wordt de kost voor het project op zo'n 800 000 euro geraamd.





Buren

"De clubs spraken af om mekaar uit de nood te helpen tijdens de werkzaamheden", vertelt burgemeester Maarten De Veuster (N-VA). "In augustus wordt het kunstgras van ASKC aangelegd en intussen kunnen de korfballers beschikken over een veld van Simikos. De aanleg van het synthetische terrein van Simikos staat in 2019 op de planning." Beide clubs zijn trouwens buren van mekaar, want ze spelen allebei op sportcomplex De Zeurt.





