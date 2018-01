Vlaams geld isoleert academies 02u59 0

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) maakte subsidies vrij voor energiebesparende maatregelen in de schoolgebouwen van het deeltijds kunstonderwijs in heel Vlaanderen. De academies van Schoten en Brasschaat kunnen rekenen op een forse toelage.





Midden vorig jaar konden scholen projecten indienen waarvoor ze een toelage hoopten te bekomen. In onze regio vielen de Schotense Academie voor Muziek, Woord en Dans en de Brasschaatse Academie 'Marcel Van Heuven' in de prijzen. In Schoten krijgt de Academie bijna 70.000 euro om het schoolgebouw verder te isoleren. In Brasschaat ontvangt de Academie zelfs 250.000 euro voor isolatiewerken aan het gebouw. (KDC)