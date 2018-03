Villa Mireille Gram geplunderd terwijl ze in cel zat EX-VRIEND VAN KIPLING-ERFGENAME IS VERDACHTE SANDER BRAL

12 maart 2018

02u41 0 Schoten De ex-vriend van Kipling-erfgename Mireille Gram is aangehouden omdat hij wordt verdacht van het plunderen van de villa Gram toen ze in de gevangenis zat voor de dubbele moordpoging op haar dochters. Ex-vriend Mohamed El K. werd donderdag van de straat geplukt door de politie en vrijdag werd zijn aanhouding bevestigd door de onderzoeksrechter. Hij zou de familie Gram en hun advocaat ook nog hebben afgeperst.

De ex-vriend van Mireille Gram, Mohamed El K., wordt ervan verdacht de villa van zijn vorige liefde geplunderd te hebben nadat ze naar de gevangenis moest voor de dubbele moordpoging op haar dochters. In september 2015 probeerde ze haar tweelingsdochters, die toen veertien jaar waren, met een mes de keel over te snijden om zich daarna zelf van het leven te beroven. Afgelopen oktober kreeg ze daarvoor veertien jaar gevangenisstraf aan haar broek maar in februari kreeg ze in beroep een veel mildere straf. Als ze zich psychiatrisch zou laten behandelen kreeg ze vier jaar effectief en ze werd dezelfde dag nog voorwaardelijk vrijgelaten.





Het was in oktober dat El K. zijn slag geslagen zou hebben in de villa van Gram in Schoten. Er verdwenen drie peperdure wagens, familiejuwelen ter waarde van 700.000 euro, zeldzame kunstwerken, dure horloges, schoenen, handtassen en kleding. De villa werd gestript van alles wat kostbaar is en doorverkocht kan worden, El K. zou ook grote sier gemaakt hebben met de Visa-kaart van Gram. Een deel van de buit werd al teruggevonden in een tweedehandszaak in Schoten.





Chantage

Het spoor van de plundertocht leidde al snel naar Mohamed El K. Volgens een bron dicht bij de familie eiste El K. ook geld van multimiljonair Tony Gram, de vader van Mireille en gewezen CEO van het merk Kipling. Hij zou vader Gram ook hebben afgeperst en bedreigd met onaangekondigde bezoekjes en woorden gelost hebben als "pas maar op, ik heb al eens iemand omgelegd." Ook John J. Mees, de voormalige advocaat van de familie Gram werd gechanteerd, hij diende klacht in tegen El K.





El K. is een zware jongen uit Berchem die absoluut geen onbekende is voor het gerecht. In Nederland heeft hij er al een celstraf van tien jaar opzitten omdat hij iemand had doodgeschoten. Voor het proces van Gram in oktober had hij al een tijd een relatie met haar wat heel wat spanningen met zich meebracht binnen de familie Gram. Donderdag werd hij klemgereden door een zwaarbewapend arrestatieteam. Hij zou toen op weg geweest zijn naar vader Gram om geld op te halen. Vrijdag werd zijn aanhouding dus bevestigd. Volgens het parket wordt hij verdacht van een hele resem feiten waarvan diefstal en afpersing de grootste blikvangers zijn. El K. verschijnt deze week voor de raadkamer in Antwerpen.