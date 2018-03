Vier dagen bibberen voor inschrijving PLAATSJES IN FREINETSCHOOL DE TUIMELAAR ZIJN DUUR KRISTOF DE CNODDER

01 maart 2018

02u47 0 Schoten Vanmorgen om 8 uur starten in Freinetschool De Tuimelaar in Schoten de inschrijvingen voor het komende schooljaar. Omdat de plaatsen voor nieuwe kleuters beperkt zijn (7), vormde zich de voorbije dagen een wachtrij met kamperende (groot)ouders. "Ondanks de kou was het hier nog best gezellig", klinkt het op 'Camping Tuimelaar'.

Freinetschool De Tuimelaar in Schoten zweert bij een persoonlijke benadering van haar leerlingen en blijft daarom bewust kleinschalig. Daardoor kunnen er voor volgend schooljaar wel slechts zeven kleutertjes instappen. Aangezien de plaatsjes duur zijn, wilden enkele mensen het zekere voor het onzekere nemen. Sinds zondag wordt er dan ook gekampeerd voor de schoolpoort.





"Ik vrees dat wij het in gang heb gezet", vertelt Alex en Irene Verhaert. "Wij staan hier voor de kleindochter van een bevriend koppel. Noah is het nichtje en de beste vriendin van onze eigen kleinzoon Tristan. Omdat haar familie zich niet kon vrij maken, boden wij aan om voor hen aan te schuiven. We hebben al enige ervaring, want een jaar geleden stonden we hier voor Tristan."





Alex en Irene namen tijdelijk hun intrek in een gehuurde kampeerwagen. Daarnaast telden we gisterenmiddag nog een drietal campingcars en zowaar één tentje. Niet evident bij de vrieskou van de laatste dagen.





Dikke slaapzak

"Gelukkig heb ik een dikke slaapzak en werd ik overdag door mijn 'buren' uitgenodigd om bij hen te gaan opwarmen", zegt 'tentbewoonster' Katja Maryskova. "Ik woon trouwens in Oostenrijk en ben speciaal naar hier gekomen voor mijn kleinzoon Michael. Hij woont met zijn ouders in Sint-Job en ze willen hem absoluut naar deze school sturen. Zelf konden mijn dochter en schoonzoon hier niet de hele tijd zijn. Voor mij is het een hele opoffering, maar het is het waard. Michael zal zeker naar De Tuimelaar kunnen gaan."





De directie van De Tuimelaar probeerde het de kampeerders de voorbije dagen zo aangenaam mogelijk te maken. Tijdens de schooluren was iedereen welkom in het schoolgebouw voor een kop koffie en op de parking werd een chemisch toilet geïnstalleerd voor de wachtenden. Verder bleek de onderlinge solidariteit groot.





"Zo kookten we bijvoorbeeld voor mekaar", geeft Alex Verhaert aan. "En we babbelden veel. Op die manier werd het hier nog best gezellig. Ik zag zelfs een jeugdvriend terug die ik al 43 jaar niet meer had gezien. Mooi toch? Anderzijds moet je ook zeggen dat dit systeem van inschrijven niet ideaal is. Niet iedereen verkeert immers in de mogelijkheid om een paar dagen voor een schoolpoort te gaan staan. In die zin is het een beetje oneerlijk."





Wat er ook van zij: vandaag wordt het geduld van de kampeerders beloond, want dan kan de inschrijving worden afgerond.