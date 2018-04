Verhuis Juno Emmaüs uitgesteld naar juni 18 april 2018

De bouwwerken bij jeugdzorgcentrum Juno Emmaüs in Schoten hebben een paar maanden vertraging opgelopen.





In principe zou Juno in februari verhuisd zijn naar een nieuwbouw, vlak naast de huidige gebouwen aan de Botermelkbaan. Die verhuis is uitgesteld, omdat één van de betrokken aannemers de vooropgestelde timing niet haalde. De nieuwe richtdatum is nu juni. In de nieuwe vleugel zijn er slaapkamers voor de 44 residenten en enkele gemeenschappelijke ruimtes voorzien. De oude gebouwen - die hun beste tijd stilaan hebben gehad - zullen later worden afgebroken. In de plaats komt (groene) speelruimte. (KDC)