Veertigtal amateurkunstenaars zetten zich in voor de Week van de Amateurkunsten SEO

14 december 2018

11u10 0 Schoten Schoten neemt in april 2019 deel aan de ‘Wak’ of Week van de Amateurkunsten. Op donderdag 13 december is een stuurgroep met vrijwilligers voor het eerst samengekomen om de komende editie voor te bereiden.

In het Kasteel van Schoten kwamen vrijwillige amateurkunstenaars samen, onder leiding van Ignace Sysmans, om het programma van ‘Wak’ te bespreken. An Adriaenssens, Vrijetijds- en cultuurbeleidscoördinator, laat ons weten dat zo’n veertigtal amateurkunstenaars zijn opgedaagd om mee te vergaderen. “Op 1 mei 2018 hadden we met de meesten van deze mensen al gebrainstormd”, vertelt ze. “De vrijwillige stuurgroep van de WAK lanceerde toen al het thema voor 2019: lijnen.” Hilde Schoonjans, Simone Dörflinger, Ronny Somers, Niki Steurs en coördinator Ignace Sysmans maken deel uit deze stuurgroep.

Schoten Data en locaties

Tijdens de vergadering werden de concrete data en de locaties voorgesteld. “Wij gaan er in het weekend van 26 tot 28 april 2019 weer helemaal voor in en rond het Kasteel van Schoten en het Park-Iet. Ook op woensdag 1 mei en tijdens het weekend van 4 en 5 mei zullen er activiteiten zijn.”

Verder werd de uitwerking van het thema ‘lijnen’ besproken. “Zowel tijdens de brainstorm vorig jaar als in verder overleg met de stuurgroep blijken de mogelijkheden van dit thema onbegrensd.” An vertelt ons dat iedereen klaar is om buiten de lijntjes te kleuren in het voorjaar.