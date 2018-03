Vastgoedgroep Bolckmans is verhuisd 29 maart 2018

De Groep Bolckmans - gespecialiseerd in de ontwikkeling en verhuur van bedrijfsvastgoed - verhuist na meer dan dertig jaar van Schoten naar de Vaartdijk in Brecht. Het vastgoedbedrijf is in volle expansie en had daarom nood aan een nieuwe en ruimere uitvalsbasis. "Op korte termijn gaan we twee bijkomende medewerkers aanwerven, waardoor we aan zeven vaste personeelsleden zullen komen", zegt zaakvoerder Ronny Bolckmans. "Daarom realiseerden we zelf een modern bedrijfsgebouw in Brecht. Onze nieuwe vestiging is hoogwaardig afgewerkt en baadt dankzij het vele glas in het licht. Het gebouw is een belangrijk visitekaartje en staat symbool voor de projecten die we in de toekomst willen realiseren." Groep Bolckmans heeft tientallen bedrijfspanden en KMO-units in zijn bezit, waarvan het merendeel is verhuurd. Ook op de residentiële markt is men actief. Los van de verhuis lanceerde Bolckmans een opgefrist logo en een nieuwe website. (KDC)